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STARZPLAY，沒有。中東和北非地區第一大串流媒體平台，應有盡有！有阿拉伯語和法語字幕和音訊的好萊塢電影嗎？我們做到了！與美國同時推出的熱門影集？是的，負載。阿拉伯和土耳其電影和連續劇？絕對地！兒童娛樂？是的！我們還有獨家 STARZPLAY 原創系列和優質附加頻道，如 discovery+、UFC 阿拉伯、BluTV、AD Sports、Majid TV、現場板球和 Star TV 頻道！

網站： starzplay.com

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