使用 C More,您可以串流大量電影、連續劇、兒童娛樂節目和現場體育賽事! C More 串流服務還提供一系列電視頻道和免費商業 TV4 節目。如果您已經訂閱,只需登入並開始觀看。如果您是第一次註冊,您可以開始為期 2 週的免費試用,以發現我們精彩的內容。

網站: cmore.se

