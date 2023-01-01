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Stan 是澳洲領先的本地串流服務，讓您可以無限制地觀看來自世界各地的數千小時的電視節目、電影和原創作品。開始 30 天免費試用，沒有廣告，也沒有鎖定合約。隨時隨地觀看《斯坦》 - 在各種設備上下載以離線觀看並以 4K 超高清串流傳輸。您還可以享受 Stan Sport——橄欖球、羅蘭加洛斯和溫布頓網球公開賽的發源地。將 Stan Sport 方案加入您的 Stan 方案中，即可觀賞無廣告的直播隨選比賽。

網站： stan.com.au

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