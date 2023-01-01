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IMDb TV 是一項免費的串流影音服務，可隨時觀賞數千部好萊塢電影和電視節目。您可以觀看最熱門的大片。暢玩《廣告狂人》、《芝加哥烈火》和《迷失》等熱門電視節目。觀賞 Alex Rider 等精彩 IMDb 電視原創節目。此外，IMDb TV 會不斷更新其資料庫，因此每個月都會回來發現新的熱門電影和節目。這裡有適合每個人的內容，包括喜劇、家庭、浪漫、驚悚、科幻、紀錄片、恐怖等等。我們免費提供您數以千計的優質視訊節目，重新定義免費娛樂。無需付費訂閱。

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