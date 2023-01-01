Exxen
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Exxen」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
EXXEN每天都有新的內容和驚喜的形式等著你。 您可以與兒童、青少年和全家人一起觀看的可靠內容； 土耳其深受喜愛的演員和藝術家、擁有最多粉絲的社交媒體影響者和 YouTube 用戶在年輕人中風靡一時； 獨家原創內容，而不是老式內容。 得獎演員為各類觀眾打造的電視劇… 土耳其以前從未製作過的比賽、表演和娛樂內容… 由土耳其開創性紀錄片和傳記創作者為 EXXEN 提供的獨家內容… EXXEN 專為兒童製作的卡通、電視節目和動畫… 年輕人喜愛的媒體明星，年輕人喜歡的各種內容 ……以及更多僅在 EXXEN 中！
網站： exxen.com
免責聲明：WebCatalog 與 Exxen 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。