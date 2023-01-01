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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Recruiterflow 是一款整合了現代候選人追蹤軟體和招募 CRM 的軟體。 Recruiterflow 內建了諸如用於一鍵式採購的 chrome 擴充功能、自動電子郵件序列、招募板整合和協作等功能，可協助您端到端地追蹤招募流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速發展的公司以及來自 YCombinator 和 500startups 的新創公司使用 Recruiterflow 來尋找優秀人才並簡化其招聘流程。
免責聲明：WebCatalog 與 Recruiterflow 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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