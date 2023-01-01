ProjeQtOr 是一款開源專案管理軟體，將組織專案所需的所有功能集中在一個工具中。它簡單、易於使用，同時涵蓋了最大程度的專案管理功能。它的特殊性除了其完整性之外，還在於以品質為導向。這意味著您可以記錄專案中的所有事件，從而簡化對品質管理領先標準（無論是 ISO、CMMI、ITIL 還是其他標準）的遵守。

網站： projeqtor.org

免責聲明：WebCatalog 與 ProjeQtOr 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。