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使用 WebCatalog 上「Social Shared」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

管理專案、協作並提高團隊績效。任務、對話、文件和時間追蹤全部集中在一個地方。 Social Shared 非常易於使用，可讓您優化計劃和工作量、避免無效的會議、組織文件並改善與客戶和供應商的溝通。您還可以使用最完整的專案時間管理工具，並確切了解規劃任務和專案需要多少時間。

網站： socialshared.com

免責聲明：WebCatalog 與 Social Shared 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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