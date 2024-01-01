Orangescrum 是一款一體化專案管理軟體，旨在幫助各種規模的團隊和組織。簡化專案工作流程、有效協作並取得專案成功。 Orangescrum 擁有一組強大的功能，可促進專案規劃、執行、監控和報告，從而增強專案管理並提高生產力。以下是 Orangescrum 任務管理的主要功能： 輕鬆建立、指派任務並確定任務優先順序。您可以將專案分解為任務、子任務和依賴項，確保清楚了解專案需求。專案規劃：使用甘特圖規劃您的專案並設定里程碑以視覺化專案時間表並確保按時交付。時間追蹤：追蹤任務和專案所花費的時間，以提高生產力並準確地向客戶收取計費時間的費用。團隊協作：透過向團隊成員分配任務、共享文件和文件以及透過內建聊天和電子郵件通知進行通信，使協作變得輕鬆。資源管理：有效分配和管理資源，包括團隊成員和設備，以優化專案成果。報告和分析：產生詳細的報告和分析以監控專案進度、識別瓶頸並做出數據驅動的決策。整合：將 Orangescrum 與 Google Drive、Dropbox、Slack 等流行工具集成，以簡化您的工作流程並提高工作效率。存取控制：設定基於角色的權限，以確保資料安全並限制對敏感項目資訊的存取。行動輔助功能：隨時隨地透過行動應用程式存取 Orangescrum，確保您無論身在何處都可以與專案和團隊保持聯繫。客戶支援：受惠於客戶支援和培訓資源，幫助您充分利用 Orangescrum。採用 Orangescrum 將為您帶來以下好處： 1. 協助簡化專案工作流程、減少手動任務並增強團隊協作，從而提高工作效率。 2. 即時洞察專案進度、資源分配和任務狀態，做出明智的決策。 3. 優化資源分配，確保將任務分配給具有適當技能的適當團隊成員。 4. 準確追蹤時間和費用，更輕鬆地控制專案成本並提高獲利能力。 5. 在預算範圍內按時交付項目，提高客戶滿意度並培養長期關係。 6. 提供資料安全並符合行業標準和法規。 Orangescrum 擁有多種功能的雲端版、自架版和開源企業版。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能集，Orangescrum 讓組織能夠有效地管理專案、按時完成任務並實現其業務目標。 Orangescrum 依據用戶需求提供不同的定價方案。通常它對所有人免費，10 個用戶每月 9 美元。 Orangescrum 提供 15 天免費試用，無需信用卡資訊。立即註冊！

目錄 : Productivity 專案管理軟體

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