NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、監控和報告功能的全整合雲端備份解決方案。 在資料不斷面臨來自駭客、病毒、腐敗和勒索軟體等邪惡惡棍的威脅的世界中，NoSky 成為保護您寶貴資訊的終極超級英雄。憑藉由尖端技術驅動的超能力，NoSky 屹立不倒，成為您的資料塔和城堡的守護者，確保它們不受邪惡勢力的影響。 * 安全盾牌：NoSky 堅不可摧的盾牌可以保護您的資料免受無情駭客的攻擊，使他們無法抵禦其強大的防禦。 * 病毒消滅能力：NoSky 配備了最新的防毒功能，可以消滅病毒並讓您的資料堡壘免受任何惡意入侵。 * 腐敗粉碎者：NoSky 以堅定不移的決心打擊腐敗，恢復並保護您寶貴資料的完整性。 * 勒索軟體驅除器：再也不會屈服於勒索軟體的要求！ NoSky 勇敢地與勒索軟體作鬥爭，確保您的資料處於鎖定狀態，遠離惡意勒索者。 * 超快速恢復：面對任何資料災難，NoSky 以閃電般的速度突襲恢復您的訊息，確保最短的停機時間和超級英雄級的效率。 * 使用者友善的超級套裝：NoSky 的使用者友善介面設計得像超級英雄的套裝一樣直觀，讓您輕鬆導航並輕鬆管理資料塔。 * 備份堡壘：NoSky 堅不可摧的雲端備份堡壘可確保您的資料安全存儲，無論出現什麼挑戰，都可以在需要時隨時恢復。 使用 NoSky 作為您的終極數據超級英雄，您可以放心，您的資料塔受到保護，同時您可以專注於自己的英雄事業。擁抱 NoSky 的力量並在您的數據基礎設施中釋放超級英雄！

目錄 : Productivity 線上備份軟體

網站： nosky.io

免責聲明：WebCatalog 與 NoSky 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。