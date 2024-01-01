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Nexetic Shield 是一項雲端備份服務，可為您公司的資料提供無限備份。 我們的備份服務會自動備份您電腦上包含的所有檔案和檔案變更。 如果您公司的筆記型電腦或桌上型電腦損壞、遺失或被盜，或者您只是想讓時光倒流，只需按一下按鈕即可恢復一切。我們備份的所有資料也可以恢復到另一台電腦。 Shield 完全自主工作。它始終會備份您的數據，無需用戶參與。使用 Shield 時，您永遠不必擔心企業的關鍵資料遺失。 主要特徵 * 連續的桌上型電腦和筆記型電腦備份 * 無限資料 – 無限檔案版本 * 簡單的 1 步驟恢復 – 回到原始位置 * 零頻寬限制 |最大上傳速度 * 已刪除檔案保留 1 年 * 資料儲存在芬蘭（非美國） * 根據歐盟資料安全政策。 * 企業級硬體 * 經濟實惠的可擴展性 * 使用 AES 256 技術加密數據
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Productivity
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