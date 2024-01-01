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MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了解產品老化、評估頂級品牌並做出明智的庫存決策。品牌限制：一項獨特的功能，使企業能夠限制特定品牌在某些市場上銷售，確保品牌合規性和策略一致性。客製化和可擴展性：提供基於模組的訂閱定價，讓企業可以選擇適合其需求的工具和整合。參與與支援：提供專門的帳戶管理、用於使用者討論的社群部分、回饋機制和強大的支援系統。總而言之，MarketSyncer 是一個全面的解決方案，旨在簡化和優化電子商務運營，確保北美市場企業的效率、可擴展性和盈利能力。
目錄:
Business
多通路零售軟體

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