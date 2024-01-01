Shipedge 是一種模組化且可擴展的解決方案，可實現複雜電子商務營運的自動化。 Shipedge 完全基於網絡，其主要模組是訂單管理和倉庫管理系統，用於自動化電子商務操作。我們協助公司創建高效率的訂單履行管理一個或多個倉庫（履行網路）。其他模組包括退貨和換貨、多承運商運輸、供應管理、多通路整合、訂單路由、3PL 計費、行動 WMS 應用程式等等。 Shipedge 的訂單管理解決方案 (OMS) 將所有可能的庫存來源連接到許多線上銷售管道。 Shipedge 將訂單送到最佳庫存位置，決定是商店運輸還是取貨、履行中心或合作夥伴倉庫，包括管理配送中心之間的越庫轉運。其他模組包括供應商管理、庫存預測。 Shipedge 降低庫存和運輸成本，同時改善您的客戶體驗。 Shipedge 的綜合倉庫管理系統 (WMS) 專為運作多租戶營運的電子商務履行中心而設計。它包括條碼技術、智慧型手機行動應用程式、專案管理、包裝演算法、綜合退貨和換貨、運費商店、批次/序號/過期控制等等。 Shipedge 使用尖端的網路和無線技術來簡化操作，消除錯誤，優化空間利用率並降低勞動成本。 Shipedge 是最全面的 OMS 和 WMS 解決方案，用於簡化和自動化複雜的電子商務營運。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

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