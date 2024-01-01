替代項 - MarketSyncer
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
電子郵件行銷。付費廣告。一起在一個平台上。 Springbot 讓不斷發展的電子商務企業能夠在單一平台上管理其電子郵件行銷和付費廣告。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多通路電子商務軟體，用於庫存管理、訂單管理（包括發票、運輸、訊息傳遞等）。 以前稱為訂單中心。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！