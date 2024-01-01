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Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 整合：電子商務與批發- Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 整合：會計與 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 整合：運輸與履行 - ShipStation - 2Ship 整合：3PL 合作夥伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
目錄:
Business
多通路零售軟體

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