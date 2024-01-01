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Leevia 是第一個義大利平台，讓您可以根據義大利有獎競賽法規和歐洲隱私權法 (GDPR) 創建、管理和監控線上競賽。它為行銷和傳播機構以及大品牌提供服務，以收集合格的潛在客戶、吸引社群並在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上建立品牌知名度。 Leevia 的解決方案已被 RCS Media Group、Publicis、Puma、Mercedes、Campari、Ketchum、Grana Padano、Pirelli 和 LG 等義大利市場領先企業採用。 Leevia平台的產品分為4個套件： * 成長套件，增加現有用戶資料庫並細分社群。該套件中的所有產品（Giveaway、Instant Win 等）都可以透過 API 整合。 * 認知套件，提高品牌認知度。該套件的旗艦產品是與當下社交網路整合的 Instagram 大賽。 * 參與套件，吸引現有用戶。產品中有測驗和民意調查。 * 遊戲化套件，最大限度地提高潛在客戶開發活動的轉換率。

目錄:

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