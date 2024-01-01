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網站： rewardsfuel.com

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

擴大並吸引您的時事通訊清單。 Rewards Fuel 將為參賽者提供多種參賽方式，幫助您在更短的時間內實現更多行銷目標。直接在 Facebook 或 Instagram 上舉辦競賽在參與、驗證和衡量方面留下了許多空白。透過Rewards Fuel，您在創建比賽時可以從超過34 種不同的參賽方法（或操作）中進行選擇，例如要求參賽者在Instagram 或Twitter 上關注您參賽、上傳文件參賽、訂閱您的時事通訊或YouTube頻道、造訪您的 Etsy 商店、查看您的 Shopify 頁面、下載您的應用程式以贏取等等。透過 Rewards Fuel，您的比賽可以輕鬆定制，因此您可以發揮創意。此外，您還將收到詳細的比賽統計數據，您可以列印或透過電子郵件發送、定位和阻止進入的位置、授予數字和實體獎品等。

目錄:

Productivity
抽獎軟體

網站： rewardsfuel.com

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