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Sweep 是永續發展資料管理平台。 其市場領先的人工智慧軟體可協助組織了解其業務和價值鏈中的所有額外財務數據，以管理日益增長的揭露要求並採取行動實現可持續的業務目標。 Sweep 由 Rachel Delacour、Yannick Chaze 和 Raphael Guller 共同創立，與世界各地的企業、中端市場和金融機構合作，客戶包括歐萊雅、Lacoste 和惠普。 Sweep 已獲得共益企業認證，並且是世界銀行碳定價領導聯盟、法國投資署和國際排放交易協會的成員。

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