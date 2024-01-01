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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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Fyre是一款專為區塊鏈產業打造的行銷工具。基於 Hypersign 協議、個人和社會憑證，Fyre 使企業能夠透過社群媒體爆炸、抽獎、競賽、推薦計畫等方式進行爆炸性即時促銷，從而培養狂熱的追隨者。它符合 Web3 標準並基於公鑰加密建置。 Fyre 可協助您安全地建立「有彈性且可靠的社區」。 借助 Fyre，區塊鏈專案可以舉辦社區活動，例如： * 玩遊戲賺錢 * 抽獎活動 * 贈品 * 比賽 * 空投 * MEME/貼紙比賽 * 社區營造活動 * 客製化活動

目錄:

Business
抽獎軟體

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