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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

PromoSimple 是一款基於 Web 的應用程序，為網站、品牌和部落格提供簡單的解決方案，用於創建、管理和綜合線上贈品、抽獎和競賽的數據。 PromoSimple 的核心目標是透過使用贈品和促銷的授權行銷，讓企業盡可能輕鬆地保留和擴大各自的客戶群。 PromoSimple 客戶能夠建立自訂輸入表單來進行促銷活動，以增加 Facebook 和 Instagram 的讚量、Twitter 的提及和關注、電子郵件訂閱者以及各種其他操作。 PromoSimple 有效、易於使用、高效且易於使用。
目錄:
Business
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