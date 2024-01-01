專為激發靈感而設計的視訊工作空間交流工具。 Kino 透過營造辦公室氛圍的視訊技術將遠端同事聚集在一起。借助 Spaces 技術，每個人都擁有一個專門的空間來與他人互動、協作並受到啟發。同事可以像在實體辦公室一樣在不同空間之間自由移動，從而減少虛擬會議疲勞。透過高清視訊和空間動態來模仿自然的工作空間交互，帶來更有機、類似辦公室的交互。 Kino 旨在整個工作日連接遠端同事。 Kino 讓遠距同事能夠真正並肩工作。輕鬆的協作和自然發生的公司文化。工作流程管理和團隊聯繫只需透過團隊在 Kino 的創意環境中參與即可實現。 Kino 融入日常工作流程，激發創造力。它是遠距開展共享辦公室社區的唯一工具。 Kino 提升了視訊協作的未來。

目錄 : Business 視訊會議軟體

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