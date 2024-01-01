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Shindig 是一個用於線上視訊聊天活動的虛擬活動平台。其獨特的技術提供了互聯網規模的現場活動的動態。 Shindig 讓主持人能夠在數千名線上觀眾面前舉辦視訊會議、講座、研討會、採訪或媒體活動。主持人可以在整個聚會之前共享舞台，與觀眾進行面對面的互動，也可以私下與參與者分享側邊欄。與其他視訊會議或網路研討會會議技術不同，觀眾成員本身也可以在自己發起的私人視訊聊天中相互交流、交談和社交，就像在現場活動中一樣自然。

目錄 : Business 視訊會議軟體

網站： shindig.com

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