JSON Visio
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
JSON Visio 是一個從 JSON 物件產生圖表的工具。這些圖表比文字格式更容易導航，為了更方便，該工具還允許您搜尋節點。此外，產生的圖表還可以作為圖像下載或剪貼簿。
網站： jsonvisio.com
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