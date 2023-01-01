不僅僅是餐廳預約系統。 resmio 的餐廳預訂解決方案使您的許多日常業務任務變得更加輕鬆，以便您可以完全專注於您的客人。

網站： resmio.com

免責聲明：WebCatalog 與 resmio 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。