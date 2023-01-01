EduPage 是一個基於雲端的學校管理系統，與我們世界領先的調度軟體完全整合。良好的時間表對於大多數學校任務至關重要 - 從課程輸入、出席追蹤、房間預訂、佈置作業到電子學習。由於時間表每天都在變化，因此與其他學校流程的無縫整合至關重要。 EduPage 提供了許多功能，您可以只使用其中的一些功能，但一旦您開始使用更多功能或理想情況下全部功能，協同作用的真正力量就會顯現出來。

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