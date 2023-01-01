Power Planner 是學生的終極作業規劃器，具有線上同步、成績計算、自動提醒等功能！ 透過 Power Planner 的線上帳戶，您可以隨時隨地掌握家庭作業和日程安排。 Power Planner 讓您管理學期、輸入時間表和教室位置的課程、新增作業和考試、接收即將到來的作業的自動提醒等等。 也完全支援成績和 GPA 計算，讓您準確了解多個學期的 GPA。 付費版本（一次性購買）可以為每門課程添加五個以上的成績、使用多個學期等等。它是透過應用程式內購買購買的，當您購買一次 Power Planner 時，您就可以在任何地方解鎖它。不過，免費版本仍然可以完美運作。

網站： powerplanner.net

免責聲明：WebCatalog 與 Power Planner 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。