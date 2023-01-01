Progati 是一款多合一的學校管理軟體解決方案，具有最先進的行動應用程式功能（特別是家長應用程式）。 Progati學校管理軟體涵蓋學生入學、費用管理、考試管理、身分證、證書、宿舍管理、交通管理、作業、房屋管理等日常活動。 Progati 也是一個完整的學校 ERP 解決方案。

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