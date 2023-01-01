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Brightwheel 是針對學前班、兒童保育機構、營地和課後計畫的排名第一的軟體解決方案。 Brightwheel 是唯一一個整合了您所需一切的應用程式：登入/登出、訊息傳遞、學習評估、每日工作表報告、照片、影片、日曆、日程安排、出席、家長線上帳單支付等等。 Brightwheel 讓您管理中心、簡化工作流程並與家長互動，讓您可以節省時間和金錢，讓員工的生活更輕鬆，並提高家長的滿意度。 加入全球數以萬計愛上 Brightwheel 的學前班、兒童保育中心和日托計劃！

網站： mybrightwheel.com

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