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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Child Paths 是一個平台，可協助遵守規定、簡化營運、輕鬆與家長溝通並為員工賦權，同時增強兒童（從幼兒到青少年）的學習。

網站： childpaths.ie

免責聲明：WebCatalog 與 Child Paths 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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