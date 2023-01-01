WebCatalog
Chalkpad

Chalkpad

punjab.chitkara.edu.in

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Chalkpad」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Chitkara 大學實施了 Chalkpad 的 ERP 解決方案，使管理層、教師、學生、家長和校友能夠輕鬆連接、溝通、共享資訊和管理資訊。 Chalkpad 與 Chitkara 的教職員工和學生積極合作，尋找新的有效方法來利用技術來完成他們的學術目標。它促進以創新和富有想像力的方式使用科技來加強教學。透過這個強大的資訊管理解決方案，與學生相關的關鍵資訊變得非常有效。 Chalkpad 透過電子郵件更新和線上存取時間表資訊、分數/等級、費用支付詳細資訊、出勤資訊、大學的重要通知和教師的評論，幫助家長及時了解病房的進展。 Chalkpad 促進了奇特卡拉大學教師、家長、管理人員、學生和校友之間的協作和溝通。

網站： chitkara.edu.in

免責聲明：WebCatalog 與 Chalkpad 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

BookNook

BookNook

app.booknooklearning.com

Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

ritaj.birzeit.edu

Honorlock

Honorlock

app.honorlock.com

ThinkWave

ThinkWave

thinkwave.com

Progati

Progati

app.progatiapp.com

edumerge

edumerge

app.edumerge.com

Schoology

Schoology

app.schoology.com

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

Norse Hub

Norse Hub

norsehub.luther.edu

Lexia PowerUp Literacy

Lexia PowerUp Literacy

lexiapowerup.com

MyCamu

MyCamu

mycamu.com

Dinantia

Dinantia

app.dinantia.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策