Chitkara 大學實施了 Chalkpad 的 ERP 解決方案，使管理層、教師、學生、家長和校友能夠輕鬆連接、溝通、共享資訊和管理資訊。 Chalkpad 與 Chitkara 的教職員工和學生積極合作，尋找新的有效方法來利用技術來完成他們的學術目標。它促進以創新和富有想像力的方式使用科技來加強教學。透過這個強大的資訊管理解決方案，與學生相關的關鍵資訊變得非常有效。 Chalkpad 透過電子郵件更新和線上存取時間表資訊、分數/等級、費用支付詳細資訊、出勤資訊、大學的重要通知和教師的評論，幫助家長及時了解病房的進展。 Chalkpad 促進了奇特卡拉大學教師、家長、管理人員、學生和校友之間的協作和溝通。

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