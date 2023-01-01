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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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NorseHub.luther.edu 為學生、教職員工、家長、監護人或代理人提供自助服務存取權限來管理您的資訊。代理訪問（以前稱為家長門戶）允許其他人查看一組有限的學生信息，例如帳戶報表、經濟援助優惠、成績或通知。

網站： norsehub.luther.edu

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