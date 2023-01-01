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使用 Plaid Portal 控制對共享資料的存取。 Plaid 可協助您安全地將您的財務帳戶連接到您喜歡的應用程式和服務。使用 Plaid Portal，查看和控制哪些應用程式可以存取您透過 Plaid 建立的連線。
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