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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使用 Plaid Portal 控制對共享資料的存取。 Plaid 可協助您安全地將您的財務帳戶連接到您喜歡的應用程式和服務。使用 Plaid Portal，查看和控制哪些應用程式可以存取您透過 Plaid 建立的連線。

網站： my.plaid.com

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