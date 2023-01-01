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DateMySchool 是一個針對大學生和校友的線上約會平台。它需要大學的電子郵件地址，並聲稱只允許經過驗證的學生和校友加入。它允許用戶按學校、部門、個人和其他團體過濾存取其個人資料 - 遵守基於大學電子郵件地址的相同安全策略。

網站： datemyschool.com

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