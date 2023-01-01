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Fishbowl 是專業人士在遠距工作新時代進行聯繫和交談的地方。 從數以千計的行業、社區或公司碗（「團體」）中進行選擇，並與在與您類似的角色和行業中工作的其他經過驗證的專業人士進行真誠的對話。 您可以與其他具有相同背景的人一起加入不同的碗或專業團體，以獲得真正的建議、分享工作故事和建立人際網絡。 不要錯過您的同事和同事的言論。

網站： fishbowlapp.com

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