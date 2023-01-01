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Acuity Scheduling 是一款基於雲端的預約安排軟體解決方案，使企業主能夠在線上管理他們的預約。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling 讓使用者可以透過提供自己可用時間的即時視圖來自動預約。它能夠根據用戶的時區自動同步日曆，並可以定期向用戶發送有關其約會安排的警報和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可自訂的受理表格、嵌入式日曆、第三方應用程式日曆同步和研討會的小組日程安排。 Acuity Scheduling 適用於服務型企業，例如培訓和輔導中心、輔導和諮詢、攝影和視訊製作公司、健身工作室、沙龍和水療中心以及健康和牙科診所。該解決方案提供免費的基本模組，並可按月訂閱。該產品提供 API 並與 QuickBooks、FreshBooks、MailChimp、Google Analytics 和 WordPress 等第三方應用程式整合。

網站： acuityscheduling.com

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