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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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一個簡單的電子預訂簿。 當今最簡單的餐廳日記和預訂管理系統。 預訂客人入住。管理入住時間。設立座位。添加保持社交距離的餐桌計劃。付款。安全持有信用卡。結束缺席情況。還有更多。當今最簡單的餐廳日記和預訂管理系統。 預訂客人入住。管理入住時間。設立座位。添加保持社交距離的餐桌計劃。付款。安全持有信用卡。結束缺席情況。還有更多。

網站： simpleerb.com

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