在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！

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