NoiseCraft 是一種用於聲音合成和音樂的視覺化程式語言，可在網頁瀏覽器中運行，大致受到 Pure Data 和 Max/MSP 的啟發。它是一個工具，可讓您透過建立新節點並將它們連接在一起來建立自己的合成器。透過將節點連接在一起，您可以控制音訊資料和控制訊號如何從一個節點流向另一個節點以及如何產生聲音。 NoiseCraft 非常適合使用加法、減法和 FM 合成。

網站： noisecraft.app

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