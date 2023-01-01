Scratch 是一種基於區塊的視覺化程式語言和網站，主要針對兒童。該網站的用戶可以使用塊狀介面創建線上專案。該服務由麻省理工學院媒體實驗室開發，已被翻譯成 70 多種語言，並在世界大部分地區使用。 Scratch 在課外中心、學校和學院以及其他公共知識機構中教授和使用。截至2020 年8 月，該語言官方網站的社區統計數據顯示，超過5700 萬用戶共享了超過5800 萬個項目，每月網站訪問量近4800 萬次。Scratch 的名字來自磁碟騎師使用的一種名為“scratching”的技術，其中黑膠唱片被夾在一起並在轉盤上操縱以產生不同的聲音效果和音樂。與抓盤一樣，該網站允許用戶透過創建和重新混合項目（例如視頻遊戲和動畫）以創造性的方式將不同的媒體（包括圖形、聲音和其他程式）混合在一起。

網站： mit.edu

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