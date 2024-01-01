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網站： wordlift.io

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

WordLift 是第一個人工智慧 SEO 工具，透過將內容翻譯成搜尋引擎可以理解的格式：結構化數據，幫助企業使用與 Google 相同的語言。 WordLift 使用人工智慧和機器學習來分析內容、識別最重要的主題並將其組織成實體。每個實體都描述了您在網站上談論的一個想法、概念、人物或地點。如今大多數頁面搜尋引擎優化工具都允許您建立結構化資料。 WordLift 可以做更多事情。它將詞彙實體關聯起來，並將資訊轉化為連結數據，從而創建知識圖。知識圖是內容背後的基礎設施，使Google和搜尋引擎可以理解內容。因此，您的網站將在搜尋引擎中排名更好，同時用戶將在您的網站上花費更多時間。透過這種方式，您的網站會出現在搜尋結果中較高的位置，並且透過提供相關信息，引導用戶在您的網站上花費更多時間。主要功能 - 結構化資料自動化 - 建立自訂知識圖 - SEO 圖像優化 - 用於內容推薦的小部件 - 使用 Google Looker Studio 進行語義報告 - 使用 Google Sheets™ 的 SEO 插件進行實體分析 - WooCommerce 網站的專用擴展好處- 幫助Google和搜尋引擎更好地了解網站並在搜尋結果中排名更高； -控製品牌在搜尋結果中的顯示方式（豐富摘要、People Also Ask 等）；透過內部連結改進內容策略； -為使用者提供相關資訊（他們正在尋找什麼），使他們的體驗最佳； - 提高網站的點擊率和自然流量。

目錄:

Business
搜尋引擎優化工具

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