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我們是 Yoast，我們的使命是為每個人提供 SEO！那麼，我們要如何實現這一目標呢？首先，我們有 Yoast SEO 軟體，該軟體活躍在超過 1300 萬個網站上。我們的目標很簡單：我們幫助網站所有者從搜尋引擎獲得更多流量。例如，我們幫助用戶保持內容美觀且易於受眾閱讀。但最重要的是，我們確保搜尋引擎可以找到並理解他們的頁面！因為這將有助於在谷歌中排名靠前！ Yoast SEO 還在後台處理許多 SEO 技術問題。因此，您無需編寫任何程式碼即可使用我們的軟體！

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搜尋引擎優化工具

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