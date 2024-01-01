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人工智慧領域以犧牲完整性換取功能的解決方案為主。我們拒絕妥協。我們的使命是讓值得信賴的人工智慧成為全球標準。 為了推進這項使命，我們推出了黑盒人工智慧的開源替代品，稱為 Howso Engine。它是一個可審計的機器學習框架，為人工智慧帶來了突破性的可解釋性和效能。我們也在 Engine 上建置了一個名為 Howso Synthesizer 的企業綜合資料平台。此解決方案可協助公司使用準確、私密且可審核的資料訓練 AI/ML 模型。 Howso Engine 和 Synthesizer 只是一個開始，但它們已經被全球金融機構、醫療保健系統和世界各地的政府所使用。 我們正在建立值得您信賴的高效能人工智慧。 Howso（前身為「Diveplane」）由 Mike Capps 博士、Chris Hazard 博士和 Mike Resnick 於 2017 年共同創立。意義的社會影響。

網站： howso.com

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