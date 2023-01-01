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Hagerty 是由熱愛汽車的人所建造的。如今，我們是一家由汽車愛好者和專家組成的公司，在美國、英國和加拿大設有辦事處，雖然我們是收藏汽車保險領域的全球領導者，但我們已經超越了保險範圍，提供更多服務。

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