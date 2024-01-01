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Flowbox 是一家屢獲殊榮的 SaaS 公司，提供視覺行銷平台，幫助品牌在整個買家旅程中利用和分發社交內容，以提高參與度、社交認同和銷售。 Flowbox 的核心在於科技如何幫助品牌產生和使用自有、付費、贏得和用戶生成的內容，以實現更有效、轉換和透明的行銷和電子商務。透過我們的平台，我們的客戶能夠收集、審核內容並將其發佈到他們的網站、線上商店和社交管道。 Flowbox 成立於2016 年，是歐洲成長最快的行銷科技公司之一，在2020 年德勤瑞典科技高成長50 強中排名第8。2022 年，Flowbox 和Photoslurp 合併為一家公司，如今，這家合資企業擁有70 名員工，並在瑞典設有辦公室。 ⭐️ 在德勤瑞典科技發展最快 50 強中排名第 8 ⭐️ 官方元行銷合作夥伴
目錄:
Business
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