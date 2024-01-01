社群商務平台 - 最受歡迎的應用程式

社群商務平台透過利用 Facebook、Instagram 和 Twitter 等社群媒體管道來增強線上銷售。這些平台使賣家能夠透過用戶生成的內容、可購物的貼文、直播、推薦、遊戲化以及偶爾的擴增實境 (AR) 或虛擬實境 (VR) 技術與買家和影響者互動和互動。行銷團隊利用社交商務軟體來設計和監督社交媒體活動，而產品經理則使用它來確保共享數據的準確性和品牌合規性。
提議新的應用程式
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
MyAlice
myalice.ai
更多頻道。更多客戶。更多銷售。無論您的客戶在哪裡，都可以進行銷售和支持，並直接從 MyAlice 管理一切。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Zupain
zupain.com
Zupain is a platform that helps businesses create and manage online stores. Our cutting-edge platform makes it easy for business owners to build their stores, integrate social media and messenger services, and more. We are revolutionizing how online stores are created and managed, and we are the ult...
Soldsie
soldsie.com
Soldsie is a social commerce platform that allows customers to purchase products through comments on Facebook, Instagram, and Pinterest.
ChatGenie
chatgenie.ph
End-to-end store provider for businesses within Messenger, GCash, and other non-conventional eCommerce platforms.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny is the leading cross-channel mobile marketing platform by ArabyAds to grow online transactions at scale. Boostiny enables advertisers to acquire users, and drive new and repeat transactions. The platform’s AI-led coupon attribution technology equips advertisers with 100% deterministic attri...
Miappi
miappi.com
Miappi is a tried and tested UGC platform, used by brand or ecommerce managers, social media leads and others. Miappi allows users to curate, moderate, license and distribute authentic content from consumers. Republish high performing, rights-managed UGC to: - Microsites and campaign landing pages -...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是領先的社交商務平台，旨在自動將網路商店匯入 Facebook，並對其進行完全客製化，以適應 Facebook 領域和原始品牌的外觀和感覺。
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox 是一家屢獲殊榮的 SaaS 公司，提供視覺行銷平台，幫助品牌在整個買家旅程中利用和分發社交內容，以提高參與度、社交認同和銷售。 Flowbox 的核心在於科技如何幫助品牌產生和使用自有、付費、贏得和用戶生成的內容，以實現更有效、轉換和透明的行銷和電子商務。透過我們的平台，我們的客戶能夠收集、審核內容並將其發佈到他們的網站、線上商店和社交管道。 Flowbox 成立於2016 年，是歐洲成長最快的行銷科技公司之一，在2020 年德勤瑞典科技高成長50 強中排名第8。2022 年，Flowbox 和Photoslurp 合併為一家公司，如今，這家合資企業擁有70 名員工，並在瑞典設...
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一個社交商務平台，可直接從社交媒體收件匣進行銷售。功能包括庫存和產品目錄管理、輕鬆結帳、自動聊天機器人、購物車放棄自動化、廣播等。透過自動化客戶支援縮短回應時間，並透過各種整合管理您的業務。
Bambuser
bambuser.com
我們是排名第一的影片商務平台，透過影片內容的魔力，幫助品牌獲得受眾的即時轉換、回饋和參與。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce 將您的 Instagram 和 TikTok 變成迷人的購物體驗，釋放您的品牌潛力，透過用戶生成內容培育社區，並透過影響者合作夥伴關係擴大銷售。
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson 是一個社群媒體管理平台，為品牌提供智慧和速度，以保持領先地位。透過其複雜的跨通路洞察和工作流程工具，Dash Hudson 使品牌能夠創造娛樂、吸引和推動一致業務成果的內容。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一個零售電子商務平台，它將快速消費品與零售商聯繫起來，將購物工具轉化為可操作的見解，從而推動績效行銷。 Pear 的工具套件- 包括商店定位器、可購物頁面、可購物鏈接和Pear Connect - 加上可操作的見解和銷售數據，為CPG 品牌提供了基礎設施，以戰略性地提高零售認知度、試用、重複購買和銷售速度。 Pear 平台為品牌提供了在零售領域運行 DTC 績效行銷策略所需的購物工具和全通路數據。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一個購物者體驗平台，讓電子商務零售商能夠動態地與購物者互動。電子商務零售商可以使用 SiteVibes 收集真實的產品評論、創建忠誠度計劃、使 Instagram 上的用戶生成內容可供購物、顯示社交證明訊息，並透過一個易於使用的介面顯示即時趨勢產品。該平台還為電子商務和採購商提供可操作的分析和多功能工具集。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！
Nosto
nosto.com
Nosto 使線上品牌能夠在每個裝置上的每個接觸點提供真實、相關和個人化的體驗。作為一個專為易用性而設計的人工智慧驅動的商務體驗平台 (CXP)，Nosto 使品牌能夠建立、推出和優化引人注目的數位體驗，而無需專用的 IT 資源或漫長的實施過程。 100 多個國家的領先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 來發展業務並取悅客戶。 Nosto 透過其位於紐約、洛杉磯、倫敦、考納斯、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、薩爾斯堡、雪梨和赫爾辛基的辦事處為客戶提供支援。
MikMak
mikmak.com
加速多通路品牌的電子商務。 MikMak 提供電子商務行銷分析和電子商務支援軟體，以加速品牌的線上銷售。