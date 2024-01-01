替代項 - Flowbox
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
MyAlice
myalice.ai
更多頻道。更多客戶。更多銷售。無論您的客戶在哪裡，都可以進行銷售和支持，並直接從 MyAlice 管理一切。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技術公司，提供的軟體允許品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的用戶生成內容 (UGC)。PowerReviews 功能包括產品評級和評論、問答 (Q&A) 、產品採樣、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
Trustable
trustable.ai
讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。