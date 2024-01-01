Digiphy 正在重新定義情境行銷。透過將品牌直接與客戶聯繫起來，Digiphy 在任何實體產品和客戶接觸點的上下文相關時刻構建並提供動態數位體驗。我們靈活的自助式解決方案提升了品牌故事敘述能力，並創建了一個新的互動式數位行銷管道，提高透明度、加速銷售並加深品牌參與度，同時允許公司捕獲有價值的客戶數據。 Digiphy 的創辦人是Sarah Ellenbogen，她在Google 工作了15 年，致力於數位廣告領域的前沿；Chris Scott 擁有二十年在快速發展的科技新創公司中領導高績效產品和創意團隊的經驗；Heida Helgadotir是一位科技和食品企業家，奧利佛·盧克特 (Oliver Luckett) 是數位行銷和社群媒體思想領袖。 Digiphy 參與了 Techstars Farm to Fork 加速器計劃，並被評為 2022 年 Fast Company 改變世界創意的決賽入圍者。

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