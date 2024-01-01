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CrescoData 是亞太地區領先的企業商務自動化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一個整合平台，可在世界領先的商務平台之間對應和自動化產品、庫存和訂單資料。我們喜歡解決複雜的商務資料映射和自動化問題！連接到 CrescoData 雲端商務套件，取得業界領先的技術，利用雲端 AI 和機器學習的力量，大規模智慧連接、映射和自動化商務資料。無需編碼即可開始連接 Channel API。透過我們的通路整合即服務 (cPaaS) 消除耗時的通路維護。能夠透過單一整合存取超過 85 個預配置連接器。 CrescoData Commerce Connect 平台： - 每天處理超過 500 萬個 SKU - 每月處理超過 2200 萬美元的訂單 - 連接到超過 85 個管道 - 以 8 種不同語言為 10 個市場的 1,500 多家商家實現自動化。 CrescoData 成立於 2014 年，總部位於新加坡。該團隊遍布亞太地區和歐洲。
目錄:
Business
多通路零售軟體

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