在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Gupshup」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Gupshup.io 是領先的行銷、商務和支援自動化對話雲。 Gupshup 的自動化解決方案可協助印度、拉丁美洲、歐洲、東南亞、中東和美國的 45,000 多個品牌提供更好的客戶體驗，並在節省成本的同時增加收入。花旗銀行、阿克蘇諾貝爾、可汗學院、聯合利華、MPL、Netflix、Flipkart 和 Ola 是其主要客戶。 Gupshup 對話雲透過適用於 30 多個語音、文字和聊天管道的單一訊息 API，每月支援超過 100 億則訊息。

目錄 :

網站： gupshup.io

免責聲明：WebCatalog 與 Gupshup 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。