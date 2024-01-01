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網站： gupshup.io

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Gupshup.io 是領先的行銷、商務和支援自動化對話雲。 Gupshup 的自動化解決方案可協助印度、拉丁美洲、歐洲、東南亞、中東和美國的 45,000 多個品牌提供更好的客戶體驗，並在節省成本的同時增加收入。花旗銀行、阿克蘇諾貝爾、可汗學院、聯合利華、MPL、Netflix、Flipkart 和 Ola 是其主要客戶。 Gupshup 對話雲透過適用於 30 多個語音、文字和聊天管道的單一訊息 API，每月支援超過 100 億則訊息。

目錄:

Business
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網站： gupshup.io

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