Savant Labs

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網站： savantlabs.io

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Savant 是一個雲端原生無程式碼平台，可透過拖放工作流程自動化端到端分析流程。它為分析師提供了數百個點擊式連接器來存取來自業務應用程式、電子表格和數據平台的數據，拖放小部件來清理、準備、混合、轉換和分析數據，並為每個人提供全面的生成人工智慧功能。分析工作流程的步驟。洞察力可以直接自動化到業務應用程式、BI 儀表板、通訊應用程式和資料庫。 Savant 還擁有最先進的自動化功能，可根據外部系統的時間表或事件和觸發器來自動化工作流程，從而提高對業務利害關係人的洞察力，以便及時採取業務行動。

目錄:

Business
分析平台

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